Kritiek op rapport over oud-burgemeester Van der Lely van Woudrichem: ‘Wie betaalt, bepaalt, zo lijkt het’

Woudrichem blijft worstelen met foute burgemees­ter, roep om andere straatnaam wordt luider

21 juni Is de straatnaam Burgemeester van der Lelystraat in Woudrichem nog wel te handhaven, nu bekend is geworden dat Jacob van der Lely (1884-1943) tijdens de oorlogsjaren niet zuiver op de graad is geweest en de Duitsers hielp een aantal Joodse families uit het stadje op te pakken en te beroven? Geluiden om de straat een andere naam te geven worden luider.