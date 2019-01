Kringloop doet noodoproep voor vrijwilligster na woningbrand: ‘Ze is alles kwijt’

Vooral kleuter­schaat­sen in trek bij Gorcums Winterfes­tijn: ‘Het liep echt storm’

12:03 De dertiende editie van het Gorcums Winterfestijn duurt nog tot en met zondag, maar de organisatie kan nu al zeggen dat de schaatsbaan op de Grote Markt goed bezocht is. Met name het kleuterschaatsen is in trek.