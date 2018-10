Kozakken Boys-speler Stout: We hebben laten zien dat we de strijd kunnen leveren

Gwaeron Stout had een belangrijk aandeel in de zege. De aanvoerder zette de transformatie in gang door uit schier onmogelijke hoek de 3-2 voor zijn rekening te nemen en kopte vlak na de gelijkmaker van Irvingly van Eijma de bal van de lijn achter de al verslagen keeper Richard Arends. ,,Een bewuste", aldus Stout over zijn doelpunt. ,,De keeper stapte uit en het doel was leeg.''

Onverklaarbaar

De euforie over de zege parkerend trachtte de middenvelder de twee verschillende gezichten van de ploeg te duiden. ,,Zo'n eerste helft is onverklaarbaar. Eigenlijk wat we heel het seizoen tot nu toe laten zien. Terwijl er toch zeven of acht jongens in staan die er vorig jaar ook al in stonden. Het lijkt dan wat aan scherpte te ontbreken. Heel moeilijk de vinger er op te leggen. We maken te vaak persoonlijke fouten, wat vorig jaar nooit gebeurde."

Na rust toonden de 'boys' onder het dubieuze kunstlicht in Noordwijkerhout wél het vertrouwde gezicht. Stout: ,,Waarom het dan wel lukt is moeilijk te zeggen. Bij 2-0 achter niets meer te verliezen? Misschien hadden we zoiets. Zo moeten we elke wedstrijd ingaan. Als je ziet wat we de tweede helft op kunnen brengen, dan komt de kwaliteit vanzelf naar boven. We hebben laten zien dat we strijd kunnen leveren. Dat moet de standaard worden.''