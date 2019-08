Kozakken Boys aast op Royston Drenthe

Man uit Giessen opgepakt voor container­dief­stal­len Arkel en Gorinchem

22 augustus In het Brabantse Drunen is een man opgepakt die mogelijk betrokken is bij recente containerdiefstallen in Gorinchem, Arkel en Noord-Brabant. Twee van die gestolen containers en de Scania-truck die de dieven gebruikten, zijn gevonden.