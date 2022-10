Koninklijke Onderscheiding voor voormalig raadslid en huidig wethouder Attie Mager

Vrouwelij­ke wethouders in Gorinchem laten oud zeer achter: ‘Beginnen met normaal met elkaar omgaan’

Drie vrouwelijke wethouders achter de collegetafel. Dat is voor het eerst in Gorinchem. Marjo Molengraaf (CU/SGP), Eva Dansen (SP) en Attie Mager (VVD) vertellen over hun vrouwelijke stempel op een ‘nieuwe bestuurscultuur’ waar de stad zo naar snakt. ,,Er zat veel oud zeer en op een gegeven moment was de gunfactor weg.”

