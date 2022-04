Koningsdag zoals we ’m in twee jaar niet gezien hebben: dit zijn de plannen in Rivierenland

De vlag mag eindelijk écht weer uit. Na twee jaar kan Koningsdag weer gevierd worden zoals we ’m gewend zijn. Ouderwets gezellig. Een zee van oranje, koekhappen en kleedjesmarkten. Daar zijn Oranjeverenigingen in de regio maar wat blij mee.

,,Ach, het is zo fijn dat we weer een normaal programma kunnen organiseren”, verzucht een hoorbaar blije Marc Bouman, voorzitter van Oranjevereniging Meeuwen. ,,Niet dat we de afgelopen jaren helemaal stil hebben gezeten. Er zijn ludieke acties geweest - koekjes weggeven op Woningsdag, een fietsdag en online pubquiz - maar het is toch niet hetzelfde. Nu kunnen we elkaar weer in het dorp ontmoeten. Daar kijken we enorm naar uit.”

In het dorp staan op Koningsdag traditiegetrouw de aubade, een pubquiz in het dorpshuis en het versieren van de fiets op het programma. Kinderen versieren ’s ochtends hun tweewieler, om vervolgens later met hun prachtvoertuig door de straten te fietsen. ,,En als ze terugkomen, is er natuurlijk ook een springkussen. Hartstikke leuk.”

Oldtimers

Ten noorden van Meeuwen, in Leerdam, is ook Oranje-Stichting 3045 Leerdam druk met de voorbereidingen van festiviteiten. Het belooft een ouderwets gezellige dag te worden met een (kleedjes)markt in het centrum en de Markthof van de Glasstad, festiviteiten op het Kerkplein en een fotowedstrijd met het thema ‘Oranje’. En dan is er nog de primeur, de activiteit die deze Koningsdag extra feestelijk maakt: het bezoek van de Montfoortse Old Timer Klub aan het Oranjeplein.

,,Een hele stoet oldtimers doet onze stad tussen 13.00 en 15.00 uur aan”, vertelt Wilna Kars, secretaris van de Oranje-Stichting. ,,Ze komen binnen onder begeleiding van muziekvereniging De Bazuin, waarna we op het plein de klassieke auto’s kunnen bewonderen. Erg leuk.”

Horecaplein

Ook in Gorinchem kan er op Koningsdag volop gestruind worden. Om 08.00 uur start in het centrum van de vestingstad de kleedjesmarkt. Later op de dag opent op de Groenmarkt het horecaplein met foodtrucks, en het podium waar diverse lokale bands en dj’s te horen zijn. Het zijn festiviteiten waar organisatoren Alicia van den Berg en Kamal Basu behoorlijk naar uit kijken.

,,Zonder beperkingen kunnen we nu weer dingen bedenken en organiseren. Niet meer nadenken over hoe het wel kan of haalbaar is; dat is heel fijn. Dat geeft echt een stukje vrijheid”, aldus Kamal. Van den Berg knikt. ,,Het is supermooi dat dit weer kan. Ik hoop dan ook dat mensen zin hebben in een feestje - dat hebben wij in ieder geval wel.”

Ouderwetse gezelligheid

In andere delen van Rivierenland gaat op 27 april ook de vlag uit. Zo staat Hoogblokland in het teken van ‘Oud-Hollandse gezelligheid’ met onder meer een aubade, kleedjesmarkt, spelletjes en een fietspuzzeltocht. In Arkel houdt Stichting Oranje comité Arkel op plein 983 wederom een kofferbakverkoop. En in Wijk en Aalburg start het feest al op dinsdagavond, wanneer de Sambaband Batucada Arenis om 19.30 uur door de straten van het dorp trekt.

Een zonnige dag Koningsdag belooft een mooie, zonnige dag te worden. Volgens de eerste voorspellingen komt de temperatuur waarschijnlijk rond de 15 graden uit. Er is een kleine kans dat de temperatuur iets hoger uitvalt (zo’n 30 procent), maar dan wordt het maximaal 18 tot 20 graden. De kans is minstens 40 procent dat je droog op je kleedje spullen kunt verkopen. De kans op een verregende Koningsdag is slechts 10 procent. Als er al regen valt, zal dat waarschijnlijk vroeg in de ochtend of ’s nachts zijn.

