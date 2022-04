Koningsdag begint met wapperende vlaggen en aubades

West Betuwe opent eerste noodop­vanglo­ca­tie voor Oekraïense vluchtelin­gen in Meteren

West Betuwe heeft haar eerste noodopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen geopend. Het gaat om een opvangplek in Meteren. Later deze week volgen ook andere locaties in Herwijnen en Beesd.

20 april