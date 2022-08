Klimaat gooit fruitteelt in de war: appel- en perenpluk begint eerder door warmte

Sint zoekt boot in Hardinx­veld-Giessendam

Het lijkt nog ver weg, maar in Hardinxveld-Giessendam zijn ze al druk bezig met de intocht van Sint-Nicolaas in november. Sterker: de organisatie zit met de handen in het haar. Ze is op zoek naar een nieuwe boot voor de goedheiligman.

