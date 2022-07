Klein boerenprotest bij winkelcentrum: ‘Mensen kunnen vragen stellen, zien wie we zijn en wat we maken’

DE ONTMOETING Gerda verloor haar zoon (38) en vindt steun bij Jeanette: ‘Onze gesprekken zorgen voor afleiding’

In De Ontmoeting reist verslaggever Gijs Kool door Rivierenland en schrijft verwonderd over de mensen, dieren en dingen die hij daar tegenkomt. Vandaag: Gerda’s zoon is een paar weken terug overleden, samen met Jeannette schuilt ze voor de zon, fotografeert ze vogels en praat ze van zich af.

1 juli