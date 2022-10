Kinderen met en zonder beperking kennen elkaar nauwelijks: ‘Samen spelen leidt tot vriendschappen’

Nieuw natuurate­lier in Gorinchem moet vooral volwasse­nen bewust maken: ‘De natuur is altijd open’

Het natuurcentrum in Gorinchem begint in september met vernieuwde natuureducatie en een natuuratelier, bedoeld om volwassenen kennis te laten maken met natuurlijke materialen en het maakproces. ,,De natuur is altijd open om te geven, maar het nemen moet met beleid.”

25 augustus