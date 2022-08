Kinderburgemeester Lolia geeft collega van het Gorcums Timmerdorp haar ambtsketen

STRUINEN DOOR DE STREEK Juf Janneke stopt na bijna halve eeuw lesgeven: ‘Niet prestatie, maar geluk van het kind staat bovenaan’

In de zomer struint verslaggever Levien Vermeer tweewekelijks door de geschiedenis van deze streek. Het is vakantie, en juf Janneke kijkt terug op bijna een halve eeuw onderwijscarrière. ‘Het geluk van het kind staat voor mij bovenaan, niet de prestatie, want iedereen is goed genoeg’.

9 augustus