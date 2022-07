Kinderboerderij Leerdam heeft nieuwe beheerder gevonden en kan bijna van start

Hoe is de kinderboerderij tot stand gekomen?

,,Dat is eigenlijk een politiek verhaal, dat teruggaat naar 2008 toen ik zelf nog raadslid - en later wethouder - was. Destijds was er binnen de gemeente al de wens om een kinderboerderij te hebben zodat mensen niet per se naar Culemborg of Gorinchem hoefden. We zijn gaan rondkijken maar stuitten steeds op zaken als ongeschikte grond en bezwaren van omwonenden. Uiteindelijk vonden we in 2018 een locatie bij het molenpark. Na alle tegenslagen hadden we toestemming en konden we van start.”