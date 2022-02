Kijkers reageren emotioneel op docu over doodgepeste Maryana: ‘Laat docu op alle scholen zien’

Honderden reacties na oproep moeder Maryana: ‘Er wordt nu misschien eindelijk eens over gesproken’

Corita Both, de moeder van Maryana Flameling uit Boven-Hardinxveld, die een jaar geleden zelfmoord pleegde omdat ze vreselijk werd gepest, is de afgelopen dagen bedolven onder de positieve reacties. In het AD-interview, dat afgelopen zaterdag werd geplaatst, sprak Both gedetailleerd over het leven van haar dochter, haar zelfmoord en riep zij op het onderwerp pesten uit de taboesfeer te halen.

