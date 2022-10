Kids klimmen zelf in de pen tijdens kinderboekenweek in Gorinchem

Groot onderhoud dwingt schippers om goed te plannen als ze door de Wilhelmina­sluis willen varen

Het is een drukte van belang rond de Wilhelminasluis bij Andel. Een aannemer is in opdracht van Rijkswaterstaat bezig met groot onderhoud. Daardoor is het voor schippers een kwestie van goed plannen wanneer zij de de sluis in de Afgedamde Maas willen passeren.

6 oktober