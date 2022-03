Kerntheater geeft geschiedenisles met een knipoog over schilderijen van Maria van Aerden ‘door de diefstallen is het een soort kunstuitleen’

COLUMN Voor deze coalitie een dikke bus zoute bollen!

De week van de waarheid: verkiezingen! Ga stemmen! Vergeet niet dat dit een voorrecht is, waarvoor in het verleden veel strijd is geleverd. Omdat adel, kerk en grootkapitaal zich met hand en tand verzetten tegen de invloed van het ‘domme’ volk. Ze waren blij met elke niet uitgebrachte stem.

