Kennismaken met vluchtelingen tijdens open azc-dag in Gorinchem

Twee meisjes uit Gorinchem bekogeld met stenen: jonge daders bij politie in het vizier

Twee meisjes uit Gorinchem zijn woensdagmiddag door jonge jongens met stenen bekogeld toen zij met een rubber bootje in een sloot in Hoog Dalem voeren. De politie is inmiddels in gesprek met de daders, die niet ouder dan tien jaar zijn.

15 september