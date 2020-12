Kendra houdt ontstoken voeten en liefde over aan Kamp Van Koningsbrugge: ‘We hadden meteen een klik’

Dit is een uitje in de lock­down-vakantie: ‘Op de markt heb je toch nog een beetje dat shop-ge­voel’

21 december Wat mag nog wél deze kerstvakantie? Met die gedachte was de Gorcumse weekmarkt bijna een uitje te noemen. En dus was het maandag best wel druk. Al was er ruimte genoeg, want veel marktkoopmannen moesten thuis blijven. ,,Wat is nou écht essentieel? Ik snap er soms niks van.”