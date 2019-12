Kassa bij massale politiecontrole op snelwegen rond knooppunt Gorinchem

Het is donderdagavond, net voor zeven uur. Tientallen mensen van de politie en de Koninklijke Marechaussee - het merendeel is in opleiding - staan op het terrein van steunpunt De Banne van Rijkswaterstaat nabij knooppunt Gorinchem. Het is waterkoud en sommigen wippen heen en weer om warm te blijven. Maar al snel kunnen ze aan het werk: motorrijders van de politie brengen auto na auto het terrein op. Met pylonen zijn tien controlevakken afgebakend.

Inbrekersgereedschap

,,Dit is een grootschalige controle rond het knooppunt Gorinchem waarbij verkeer van de weg wordt gehaald’’, legt Arjan ten Caat van het politieteam Lek en Merwede uit. ,,Daarbij wordt gelet op verkeersovertredingen, maar ook op bijvoorbeeld het voor handen hebben van inbrekersgereedschap.’’ Dat laatste is volgens lokale wettelijke regels verboden.

,,Maar ook kijken we naar overtredingen op de opiumwet: Heeft iemand verdovende middelen bij zich? Bij automobilisten uit het buitenland controleren we of ze over de juiste papieren beschikken, om maar een paar voorbeelden te noemen. Eigenlijk kijken we naar alles wat niet deugt.’’

De motorrijders die auto’s rond het knooppunt Gorinchem ophalen en naar het steunpunt voor de controle begeleiden, werken gedeeltelijk op intuïtie. Maar een belangrijk deel van de automobilisten dat ineens tussen de loodsen van Rijkswaterstaat belandt, rijdt met een kenteken rond dat in de politiesysteem staat.

Vuurwapengevaarlijk

,,We hebben langs de A15 en de A27 een camera staan die kentekens leest en een seintje geeft wanneer dat kenteken in onze systemen voorkomt’’, vertelt verkeersspecialist Cor van Santen die met Ten Caat de actie coördineert. ,,Daarbij kun je denken aan kentekens die op naam staan van bekende veelplegers, of van iemand die bij de politie als vuurwapengevaarlijk te boek staat.’’

Die kennis is al paraat wanneer de motorrijders met hun automobilist het terrein komen oprijden. Een van hen neemt de auto achter hem mee naar een uithoek op het terrein. Zeker vijf politiemensen verzamelen zich om de auto die vervolgens grondig wordt onderzocht. Een politieman voelt tussen de stoelen op de achterbank, terwijl een ander de bestuurdersplaats aan een inspectie onderwerpt.

Volledig scherm Een motorrijder geeft het sein om hem te volgen. © Cor de Kock

,,Dat is de vuurwapenplaats’’, licht Van Santen toe. ,,Bestuurders die opduiken als vuurwapengevaarlijk zetten we uit voorzorg apart. Die melding wil overigens niet gelijk zeggen dat iemand ook daadwerkelijk een wapen bij zich heeft.’’ In dit geval blijkt alles in orde te zijn.

Even later stapt een passagier van een ander automobilist die ook door kentekenherkenning van de weg wordt gehaald, al uit de auto nog voordat deze in het controlevak staat. Hij probeert stiekem de benen te nemen, maar met zoveel politie lukt dat niet. ,,Houd je nu gewoon even rustig, er is niets aan de hand’’, zegt een politieman die hem terugbrengt naar de auto die hij voortijdig verliet.

Ten Caat: ,,Dat gedrag is op zijn minst vreemd te noemen. Zo trek je onze aandacht zeker.’’ Na een grondige controle, waarbij ook de nodige informatie werd gecontroleerd, mogen de bestuurder en zijn passagier vertrekken.

Schrikken

In een van de ander controlevakken opent een bestuurder het raampje van haar portier. Ze is duidelijk overdonderd door de grote hoeveelheid politiemensen om haar heen. Een agent in opleiding stelt haar gerust: ,,U hoeft niet te schrikken hoor. Maar u bent van de weg gehaald omdat uw verlichting stuk is.’’ Het dimlicht van een van de koplampen is stuk.

Zij is niet de enige die door de motorrijders daarom van de weg wordt gehaald. ,,Er is een campagne voor fietsers om tijdens deze donkere dagen met goede verlichting te rijden. Maar die boodschap geldt voor iedereen: ook voor automobilisten’’, benadruk Van Santen. ,,Zeker wanneer je bedenkt dat veel auto’s aangeven wanneer de verlichting stuk is. Een kapotte lamp moet je zo snel mogelijk laten vervangen, want je mag simpelweg niet met defecte verlichting de weg op. En ja, daarvoor schrijven we nu dus boetes uit.’’

Ten Caat vult aan: ,,Het is opvallend hoeveel het er eigenlijk zijn. We zijn anderhalf uur bezig. Ik vraag me af hoeveel het er aan het eind van de avond zullen zijn.’’ De controle duurde tot middernacht.

