Karin wil mensen raken met haar Gorcumse kerstkaarten: ‘Hart onder de riem steken’

Meneertje Koekepeer­tje en Sinter­klaas ontmoeten elkaar weer: vijfde show van Netten en Wessels

En weer doet Sinterklaas een beroep op meneertje Koekepeertje. Entertainers Tommy Netten en Henry Wessels maken voor de vijfde keer een Sinterklaasshow. Deze is zondag 20 november te zien in de hal van het Fortes Lyceum in Gorinchem.

9 november