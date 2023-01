Kapper wast ruim een miljoen euro wit • Varkens gered van wisse dood • Klimaatactivisten toch A12 op

AAN DEZE ZAKEN KOMT DE POLITIE NIET MEER TOE | Kleine inbraken, oplichting of dierenmishandeling. In onder meer deze zaken steekt de politie voortaan weinig tot geen energie meer. Dat blijkt uit een intern beleidsdocument, waarover De Gelderlander beschikt. Er zijn simpelweg te weinig agenten om alles op te pakken. Een complete lijst is opgesteld van zaken waarvoor geen tijd meer is.

WEL WASSEN MAAR DAN GEEN HAREN | Een 24-jarige Arnhemmer heeft in de jaren 2017, 2018 en 2019 ruim een miljoen euro aan crimineel geld witgewassen met zijn kapperszaak. Hij was naar eigen zeggen een patser, en deed het voor het geld. ,,Toen ik geld had, voelde ik me machtig.”

REDDINGSOPERATIE VARKENS IN MESTPUT | Op de Lamstraat in Toldijk zijn zaterdagochtend zo’n zestig varkens in een mestput gevallen nadat de stalvloer het had begeven. De brandweer is erin geslaagd alle dieren uit de benarde situatie in de put te bevrijden. Een dier heeft de val in de put niet overleefd.

IN WELK LAND GA JIJ JE BOODSCHAPPEN DOEN? | In welk Europees land doe je de voordeligste boodschappen? Deze site deed boodschappen in zeven landen. De verschillen zijn best groot. Waar een pot Nutella in Nederland 4,16 euro kost, is die in België met 2,75 euro het goedkoopst. Voor een fles zonnebloemolie (hier: 3,69 euro) moet je in Spanje zijn: 2,20 euro.

LUXE WOONWIJK, VLUCHTELINGEN EN SOCIALE HUUR? | Aan de enorme verschillen tussen wijken in Arnhem moet een einde komen, vindt wethouder Paul Smeulders. Maar de aanpak die hij voorstelt, stuit nu al op kritiek. Gelooft hij in sprookjes? ,,Er zijn talloze linkse of progressieve politici geweest die dit idee al hadden.”

ZE KWAMEN VOOR DE RUST MAAR VONDEN HET TEGENDEEL | Wakker worden van het heien. De stoep vol bouwmateriaal en op straat uitkijken voor bouwverkeer. ,,We wonen in een bouwput”, zegt Wilma Voet (77). Ze is in april 2022 met echtgenoot Lambert Voet in zorggebouw Aaron getrokken.

IS DIT HET HUIS VAN COLUMBUS? | In de fabriek gebouwde huisjes die na vijftien jaar weer worden afgebroken, daarvan worden er de komende twee jaar 40.000 geplaatst, vooral op braakliggende veldjes in woonwijken. Ook in deze regio wijzen gemeenten locaties aan, al zijn omwonenden er lang niet altijd blij mee. Zijn flexwoningen dé oplossing in de strijd tegen woningnood?

2.000 HANDTEKENINGEN EN EEN HOUTEN VAGINA | Het plan van de gemeente Nijmegen en de Radboud Universiteit om Park Brakkenstein meer ‘allure’ te geven, stuit op steeds heviger verzet van omwonenden. Onderdeel van dat plan is namelijk het kappen van 151 bomen, waarvan er 84 ziek, dood of onveilig zijn.

VIER MILJOEN EXTRA NODIG VOOR PLURYN | Zorgorganisatie Pluryn heeft dit jaar 4 miljoen euro extra nodig voor de jeugdzorg vanwege gestegen kosten. Daarvoor draaien gemeenten op, maar die zijn daar nog niet allemaal mee akkoord. Gemeenten zijn de afgelopen jaren steeds meer geld kwijt aan jeugdzorg door een snel stijgende vraag. Daar komt nu de tariefsverhoging bovenop van zorgorganisatie Pluryn dat verspreid over het hele land op zo’n vierhonderd locaties zorg biedt aan jongeren en mensen met een beperking, zoals in Nijmegen, Groesbeek en Oosterbeek.

Volledig scherm Pluryn, aan de rand van faillisement. Nijmegen, 20-10-2019 . © Gerard Verschooten