Kamerlid Karabulut (SP) over radar Herwijnen: ‘Defensie staat niet boven de mensen’

‘In het uiterste geval moet de rechter een oordeel vellen over vrachtwa­gen­ver­bod Molenlan­den’

25 maart De gemeente Molenlanden schat in dat het vrachtwagenverbod dat binnenkort wordt ingevoerd in Groot-Ammers juridisch houdbaar is. Ze baseert dat onder meer op het positieve advies dat politie en Openbaar Ministerie hebben afgegeven. ,,Maar in het uiterste geval is het aan de rechter om hier een oordeel over te geven.”