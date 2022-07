Kabelgoot voor opladen van auto voor eigen deur, maar Vijfheerenlanden ziet dat nog niet zitten

Hoe voorkom je dat iemand zijn nek breekt over de kabel terwijl je je elektrische auto voor je deur oplaadt? Je legt een speciaal gootje aan. Maar de gemeente Vijfheerenlanden ziet vooralsnog niets in de oplossing van een bewoner van Soest.

Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoorden op vragen van de fractie van de ChristenUnie. Zij zag kansen voor inwoners van Vijfheerenlanden met een elektrische auto die hun bolide voor de eigen deur willen opladen.

De fractie van de ChristenUnie vroeg het college vorige maand in elk geval te onderzoeken of het mogelijk is om de speciale kabelgoottegels ook in Vijfheerenlanden neer te leggen. Het antwoord is ‘nee’. ,,Er zitten te veel haken en ogen aan’’, aldus het college.

Parkeerplaats claimen

,,Want wie betaalt de aanleg? En wie is er aansprakelijk wanneer de kabel uit de goot schiet en iemand er alsnog over struikelt?’’ Bovendien vreest het college dat er claimgedrag ontstaat, omdat bewoners met een kabelgoot voor hun deur mogelijk de parkeerplaats als eigen gaan claimen.

,,Gezien deze en andere bezwaren willen we de kabelgoottegels in dit prille stadium nog niet aan onze inwoners aanbieden. Uiteraard houden we de ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten’’, belooft het college.

