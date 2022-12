JvJ organiseert waaier van activiteiten voor jongeren in Leerdam

Fonkelende lichtjes, kerstverha­len, warme choco en glühwein: Slot Loevestein is ondergedom­peld in kerstsfeer

In de periode van de kerstvakantie, van 10 december tot 8 januari, is Slot Loevestein in Poederoijen extra sfeervol versierd. Meerdere keren per dag vertellen de gidsen van Loevestein speciale kerstverhalen.

28 november