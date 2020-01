Juzt en bonden praten weer: ‘Fatsoenlijk sociaal plan lukt misschien toch’

VIDEO Gorcumse verdachte in kinderpor­no­zaak hoort vandaag welke straf hij krijgt

12:12 Vandaag doet de rechtbank uitspraak in de zaak tegen Kevin K. uit Gorinchem. Volgens justitie is de 26-jarige man de spin in het web in een groot kinderpornonetwerk en was hij beheerder van enkele chatboxen. Verslaggever Michiel Straub van AD Rivierenland volgt de zaak op de voet en blikte vooruit op de uitspraak.