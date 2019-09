Juwelier Sleeuwijk opnieuw slachtoffer van ramkraak

Stations­tun­nel Gorinchem is zeker niet voor 2021 klaar

6:53 ProRail wil dat de reizigerstunnel onder station Gorinchem in 2021 alsnog gebouwd wordt door aannemer Ballast Nedam. ,,We gaan opnieuw naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw om dit gedaan te krijgen’’, zegt woordvoerder Coen van Kranenburg. Of het gaat lukken, is overigens absoluut niet zeker.