Justitie wil 1,8 miljoen van Gorcumer en Bredanaar na verduistering van kinderopvangtoeslag

Locatie gevonden voor Frenkie's Cruyff Court in Arkel, maar ‘aanleg niet in een paar maanden geregeld’

19 februari Het ‘Cruyff Court’ van Frenkie de Jong in Arkel moet verrijzen aan Plein 983, midden in het geboortedorp van de profvoetballer. Dat stelt zijn vader John. Maar, zo waarschuwt hij meteen: ,,De aanleg is niet in een paar maanden geregeld.”