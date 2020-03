Judith doet een emotionele oproep: Blijf binnen, dan kan ik mijn vader weer snel omhelzen

Steeds meer zorgverle­ners van het Beatrixzie­ken­huis zitten ziek thuis vanwege het coronavi­rus

17:34 Steeds meer zorgverleners in de regio zitten ziek thuis vanwege een mogelijke besmetting met het coronavirus. Bij de Rivas Zorggroep in Gorinchem zijn 11 bevestigde besmettingen, in Ameide is een huisarts ziek.