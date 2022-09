Jubileumseizoen Woerkums Literair Café trekt grote namen

Herdenking omgekomen Britse Vliege­niers in Hei- en Boeicop is dag na overlijden Elizabeth. ‘De vlaggen blijven halfstok’

In Hei- en Boeicop is vrijdagmiddag een nieuw monument onthuld voor de zes Britse en Canadese vliegeniers die daar in 1943 sneuvelden omdat hun Lancaster bommenwerper uit de lucht werd geschoten. De nieuwe plaquette aan de Hei- en Boeicopseweg laat de gezichten zien van de vliegeniers die in het kleine dorp begraven liggen.

11 september