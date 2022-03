Jubileumjaar Oude Hollandse Waterlinie wordt in Nieuwpoort feestelijk geopend

In Nieuwpoort vindt vrijdag 18 maart de officiële start van het jubileumjaar van de Oude Hollandse Waterlinie. Ook het flink verbouwde stadhuis in het vestingstadje wordt dan feestelijk in gebruik genomen.

Het afgelopen jaar is het pand dicht geweest voor een opknapbeurt en de Historische Kring Nieuwpoort richt nu een deel van het stadhuis in als museum. Daar worden straks de verhalen verteld over de geschiedenis van het stadhuis en zijn relatie met de Oude Hollandse Waterlinie. Toen in ‘Rampjaar 1672’ flinke stukken land onder water werden gezet om onszelf tegen de Fransen te verdedigen, speelde Nieuwpoort daarin, net als vele andere vestingstadjes, een grote rol.

In de 17de eeuw kreeg Nieuwpoort op voorstel van prins Willem van Oranje wallen en grachten in een vesting met zes bastions. Er werd ook een inundatiesluis gebouwd om daarmee het water door te laten. De expositie is een dag later voor het publiek geopend.

Het jubileumjaar van de verdedigingslinie staat in het teken van allerlei festiviteiten en activiteiten. Deze worden door vele partners door het hele liniegebied georganiseerd. Van het Muiderslot in het noorden, dwars door het Groene Hart, tot Slot Loevestein in het zuiden.

