Jongeren die alarm sloegen over drugs balen: ‘Al zeven maanden niets gehoord’

Jongeren in Altena waarschuwden twee jaar geleden al: Er moet iets gebeuren tegen drugsgebruik onder jongeren in Altena. Begin dit jaar kwamen ze bovendien met de resultaten van een eigen onderzoek: het is voor tieners en jongvolwassenen veel te gemakkelijk om aan drugs te komen. Raad en college waren onder de indruk en beloofden actie. Omdat ze al zeven maanden niets hebben gehoord, klimmen de leden van de jongerenraad (met 17 leden) nu nog een keer in de pen.