Jongen (8) gewond na val met elektrische step

Gemeenten maken makelaars en notarissen alert op ondermij­ning

Een bedrijfs- of horecapand dat altijd gesloten is. Een garagebox waar veel activiteit is. Of een woonhuis met dichtgeplakte ramen. De gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Molenlanden houden op 1 november een themabijeenkomst om makelaars en notarissen bewust te maken van signalen die duiden op ondermijning.

27 oktober