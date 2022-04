Jonge ondernemers halen 2270 euro op voor Prinses Máxima Centrum: ‘Echt helemaal niet verwacht’

Jonge onderne­mers toveren hamam om tot spa: ‘We zijn een unieke toevoeging aan Dordrecht’

De hamam in Krispijn is door de jonge ondernemer Onur Yildirim (19) en zijn schoonzus Cigdem de Jongh (24) omgebouwd tot Spa Olivia. In de spa kan je niet alleen gebruik maken van de stoomcabine en jacuzzi, de ondernemers bieden ook verschillende schoonheidsbehandelingen aan. ,,Daarmee is het een unieke toevoeging aan Dordrecht.”

