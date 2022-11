Jong geleerd, oud gedaan: scholieren uit Nieuwpoort debatteren erop los in Eerste Kamer

De Derde Kamer is een interactief lesprogramma over de parlementaire democratie. Onderdeel van het programma is het voeren van een debat in de klas over een zelfgekozen stelling. De beste klassen gaan de strijd met elkaar aan in het finaledebat in de Eerste Kamer en wordt voorgezeten door de echte voorzitter van de Eerste Kamer.