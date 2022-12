Jolanda zet vriendin Judith in de kijker en Daniela gouden bruidspaar Fred en Erika. Wie geef jij een pluim?

IN DE KIJKERMensen die al jarenlang helpen als vrijwilliger bij een sportclub, met een prikstok de wijk schoonhouden of hun diploma hebben gehaald: dat verdient wel wat aandacht! Zoals Daniela die Fred en Erika Riet uit Dordrecht in het zonnetje wil zetten. Na 50 jaar zitten ze nog steeds samen in het huwelijksbootje. Of Judith Holster, kloppend hart van de High Five Foundation.

Judith wordt In de Kijker gezet door haar goede vriendin Jolanda van Vliet. ,,In december van 2014 wilde Judith iets doen voor minderbedeelde kinderen. Zij vond dat ieder kind een cadeau verdient met de feestdagen’’, laat Van Vliet weten. ,,Ze kreeg het voor elkaar om vele kinderen, van wie de ouders aangesloten zijn bij de voedselbank, een cadeau te geven.’’ Vanuit dat idee is uiteindelijk de High Five Foundation opgericht. ,,Judith is het kloppend hart van deze foundation en met haar tomeloze inzet motiveert zij al de vrijwilligers en sponsoren.’’

Samen zijn ze goud!!

Daniela zet Fred en Erika Riet uit Dordrecht in het zonnetje. Op 6 december 1972 stapten ze in het huwelijksbootje en daar zitten ze samen nog steeds in. ,,Al 50 jaar een paar. Dat is goud!’’ laat Daniela trots weten. Ze deelt daarbij een trouwfoto van de jonge Fred en Erika.

Volledig scherm Daniela Riet-Koster zet Fred en Erika Riet in de kijker. Ze trouwden op 6 december 1972 en zijn nu dus 50 jaar getrouwd. © Privéfoto

,,Fred is bekend van de inmiddels niet meer bestaande hondenschool Fred Riet. Erika heeft hem altijd gesteund. En was zelf actief binnen de korfbalvereniging Deetos, waar ze ook lid van verdienste is geworden’’, aldus Daniela. ,,Ze zijn er voor en met elkaar. In tijden van geluk en verdriet. We hopen dat er nog vele jaren bij mogen komen. Waarin ze kunnen genieten van elkaar, de kinderen en kleinkinderen.’’

Luisterend oor

De Papendrechtse Mieke Kooijman heeft COPD en kan daardoor niet alles meer zelfstandig doen. Maar haar buren Netty en Tjep staan altijd voor haar klaar: ,,Zij koken, doen de boodschappen, zijn mijn taxi en hebben een luisterend oor. Niets is hen teveel! Beter een goede buur dan een verre vriend gaat hier zeker op.’’

Volledig scherm Netty en Tjep de Groot worden door hun buurvrouw Mieke Kooijman in de kijker gezet. © AD

‘Opnieuw integreren’

Petra zet haar broer Cor in het zonnetje. ,,Ik wil hem in het zonnetje zetten, omdat hij een groot hart heeft”, vertelt Petra. Nadat hij jaren in Geldermalsen woonde en daar zijn vrouw verloor, bouwt hij nu een nieuw leven op in Leerdam. ,,Hij moet hier opnieuw integreren: hij heeft zich aangesloten bij de sportschool en heeft het hofje waarop hij nu woont, uitgenodigd voor een meet&greet-borrel.’’

Cor is al zijn hele leven actief: ,,Hij doet veel op het gebied van vrijwilligerswerk, ondersteunt en begeleidt asielzoekers, kookt voor ouderen, speelt toneel en is maatschappelijk zeer betrokken.’’ Ook gaat hij jaarlijks naar Sri Lanka, om daar een bijdrage te leveren aan de ouderenzorg. ,,Hij zorgt voor aanschaf van medicatie, helpt bij het opknappen van ruimtes en bezorgt veel mensen een lach op hun gezicht.’’ Petra is trots op haar broer: ,,Die komt er wel!’’

Volledig scherm Cor van Toorn wordt in de kijker gezet door zijn zus Petra © AD

Klik op ‘voeg een foto toe’ om zelf iemand in de kijker te zetten!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.