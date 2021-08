Jochem (14) strijdt tegen darmziekte en skeelert de Elfstedentocht à 265 kilometer: ‘Klinkers zijn het ergst’

Kunstenaar stapt alsnog naar de rechter om ‘te goed’ gerenoveer­de stations­hond Mannes

10 augustus Kunstenaar Q.S. Serafijn stapt alsnog naar de rechter om zijn kunstwerk Mannes, een gigantische hond bij het station in Assen, in oorspronkelijke staat te laten herstellen. Een renovatie door het Werkendamse bedrijf Poly Products is niet naar zijn zin gegaan.