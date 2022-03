Jo-enny vertegenwoordigt Nederland tijdens internationale verkiezing voor transgenders: ‘Hele eer’

De Dussense Jo-enny Simonis doet in juni namens Nederland mee aan de internationale Miss Continental-verkiezing voor transgenders in het Franse Nice.

Wat is de Miss Continental-verkiezing?

,,Deze verkiezing is al in 1980 in Europa opgezet, speciaal voor de transgender-community. Omdat we nooit in aanmerking komen voor de gewone miss-verkiezingen. Ik heb mezelf opgegeven, Nederland heeft nog nooit meegedaan. En ik ben ook de enige Nederlandse die meedoet, voor zover ik weet. Omdat ik in 2019 Miss Gay Holland was zou ik toen al meegedaan hebben, maar vanwege corona is de verkiezing de afgelopen jaren niet georganiseerd.”

Wat moet je doen en wat kun je winnen?

,,Er zijn meerdere rondes. Je moet je presenteren in het Engels, er is een badpakronde en een in avondjurk. En een talent-act. Ik had al iets voorbereid voor 2019, maar ik heb nu een hele nieuwe verrassing. Met muziek die speciaal voor mij gemixt is. De winnares, Miss Continental, en de nummers 2 en 3 mogen door naar de grote finale in Chicago, in de VS.”

Quote Ik ben er nu al dag en nacht mee bezig Jo-enny Simonis, deelneemster Miss Continental-verkiezing

Hoe schat je de concurrentie in?

,,Die ken ik helemaal niet, die zie ik pas op de dag zelf, op 12 juni. Maar ik ben er nu al dag en nacht mee bezig. Er reist een heel team mee. Mijn stylist, de visagist, de kapper. Er gaat heel veel voorbereiding in zitten, mensen hebben geen idee. De jurk wordt speciaal voor mij gemaakt, daar zitten maar liefst 20.000 swarovski-stenen op. En ik draag straks wel 12 of 13 lagen make-up. Het kost ook allemaal een lieve duit. Gelukkig heb ik aardige sponsors hier in Dussen.”

Op welke plaats hoop je?

,,Ik ga natuurlijk voor de winst. Ik ben nu nog aardig relaxt, maar als ik straks op dat grote podium sta, zullen mijn knieën het Wilhelmus knikken. Het is een hele eer om Nederland in Europa te mogen vertegenwoordigen.”

Volledig scherm Jo-enny Simonis. © Privéfoto

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.