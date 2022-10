Jeugdvoorstelling door Gorcumse makers in Gorcums theater

Leerdamse leerlingen verbazen ‘De Plastic Guerilla’ met recordaan­tal meldingen van zwerfafval

Leerlingen van het Heerenlanden College in Leerdam wisten tijdens een zwerfafvalproject in Leerdam te verbazen met een triest record van ruim 13.000 meldingen van zwerfafval. Meerkerker Bram van der Wal, oftewel ‘De Plastic Guerilla’ was stomverbaasd en gaf een ‘zilveren grijper’ aan leerlingen die zowel in Leerdam als in Amsterdam schoonmaakten.

12 oktober