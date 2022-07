Jelle runt verzamelkamer met vintage woonartikelen: ‘Ik wil niet op de kringloop lijken’

Al van kinds af aan is Jelle een rasechte verzamelaar. Schelpjes, spullen van Flipje Tiel – altijd was Jelle aan het verzamelen, zo vertelt hij in zijn winkel, midden tussen de vintage woonartikelen. ,,Het struinen naar spullen en het op jacht zijn naar speciale items is iets wat ik al heel lang doe. Ik ging naar markten en beurzen om iets moois op de kop te tikken. De liefde voor vintage ontstond toen ik vroeger wel eens met mijn moeder meeging naar een oudere dame waar zij schoonmaakte. Er stonden allemaal oude spullen in haar huis en die vond ik geweldig. Door haar interieur ben ik geïnspireerd geraakt om vintage woonartikelen te gaan verzamelen.”