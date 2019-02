Jeffrey Himpers: We willen een opkomst van 90 procent bij de verkiezingen in Altena

LHBT-maand in Hardinx­veld­se bieb: ‘Best gek dat het ‘moet’, maar dat is wat we doen’

1 februari De bibliotheek in Hardinxveld-Giessendam staat deze hele maand in het teken van de LHBT-gemeenschap (homo,- biseksuelen en transgenders). ‘Eigenlijk is het ook best gek dat we er extra aandacht aan ‘moeten’ besteden, maar dat is wat we doen in februari’, aldus de bibliotheek in een persbericht.