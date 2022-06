Jan snelwandelt elke week zeker vijftig kilometer en blijft daar heel slank bij

Ze is de alleroud­ste in de regio: Rie Platteel uit Gorinchem vierde haar 107e verjaardag

Chocolaatjes in plaats van taart - want daar houdt ze niet zo van. Rie Platteel uit Gorinchem is 107 jaar oud en de gemeente feliciteerde haar met een enorme doos bonbons. Ze is de alleroudste inwoner van de regio.

7 juni