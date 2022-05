Jan is druk met het scheren van schapen: ‘Sommige schapenhouders steken de wol in de fik, ik niet’

Einde aan conflict over 't Oog in zicht? Hardinx­veld­se wethouder heeft goede hoop: ‘Goed gesprek gehad’

De Hardinxveldse wethouder Trudy Baggerman heeft er goede hoop op dat het conflict met de provincie Zuid-Holland over bouwplan ’t Oog wordt opgelost. ,,We hebben een goed gesprek over onze verschillende inzichten gehad, maar we pakken samen de handschoen op.”

14 mei