Jade Buchholtz is met haar 20 jaar het jonkie in de gemeenteraad van Altena

Melvin van den Heuvel maakt histori­sche goal op nieuwe complex SV Meerkerk

10:02 Het splinternieuwe sportpark De Burcht in Meerkerk werd vorige week zaterdag in gebruik genomen. Een week later speelde het eerste elftal van SV Meerkerk zijn eerste competitiewedstrijd op het complex. De Alblas was op het kunstgras de tegenstander. Meerkerk won met 3-0 en het allereerste doelpunt in een officieel duel van de geel-zwarte hoofdmacht kwam op naam van Melvin van den Heuvel.