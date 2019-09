Is het viaduct in de A27 veilig? Zo controleert Rijkswaterstaat het

Iedereen helpt mee in de nieuwe lunchroom van Colinda in Veen

12:39 Het is al druk in lunchroom Je Kans in Veen. Hoewel de zaak aan de Groeneweg pas later deze maand de deuren voor het eerst opent, bieden inwoners spontaan de helpende hand. ,,Dan staat er ineens iemand binnen met een overall aan, die vraagt of er nog wat te schilderen valt. Heel fijn’’, zegt eigenaar Colinda den Dekker, die haar droom in vervulling ziet gaan.