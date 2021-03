Is het alleen maar kommer en kwel op de Gomarus? ‘Als mijn vriendje me kuste, kreeg ik strafregels’

Gorinchem snel in gesprek met leiding Gomarus­school na berichten over gebrek aan ho­mo-acceptatie

27 maart Burgemeester Reinie Melissant-Briene van Gorinchem gaat snel in gesprek met het bestuur van de Gomarusschool in de stad. Die raakte vandaag in opspraak nadat acht oud-leerlingen uit de doeken deden hoe de school omgaat met homoseksualiteit.