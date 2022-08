Is dit wat we willen met de feestweek?

Er was een behoorlijke omslag ten opzichte van ‘vroeger’. Ik woon hier dertig jaar en heb heel wat zomerfeesten meegemaakt. Niet als feestvierder want ik krijg het Spaans benauwd in mensenmassa’s, maar meer als toeschouwer. Ik zag in al die jaren dat er door de hele binnenstad vrolijke mensen liepen, vaak ook met kinderen die laat mochten opblijven. Men slenterde van het ene naar het andere podium, nam onderweg een ijsje of streek neer op een terras. Kortom, de binnenstad zinderde van gezelligheid tijdens hèt stadsfeest voor iedereen.