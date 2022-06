Is compost de redding van de ‘uitdrogende’ boom in Hank? ‘Die boom is uitgeput’

Vorige week sloeg Damen alarm . De boom is zo erg aan het uitdrogen dat hij via Facebook opriep tot actie: de boom, die jaarlijks meerdere keren het middelpunt is van allerlei buurtactiviteiten , heeft dringend water nodig. Sindsdien werden er meerdere watertanks bij de den geplaatst om hem van de ondergang te redden.

Kevertje

De gemeente, die geen eigenaar van de boom is, liet een expert naar het plantsoen gaan en constateerde dat de boom is aangetast door een kevertje. Ze beloofde de boom de komende tijd extra in de gaten te houden. Damen: ,,Maar ik werd ook gebeld vanuit Babyloniënbroek. Die man vroeg of de boom wel eens voeding krijgt in de vorm van compost. Mijn antwoord was nee. Maar wat hij zei, daar zit wel wat in. Die boom is natuurlijk uitgeput. Als hij in de kruin weer sterker wordt, wordt er hars aangemaakt en kan de boom zich verweren tegen insecten.”