Inwoners Goudriaan zijn het lange wachten op een rotonde op de N216 beu

Door werkzaamheden van waterschap Rivierenland in het gebied is er echter sprake van vertraging. ,,Tijdens onze laatste vergadering werd daarom besloten dat we iets ludieks moesten doen. Als een soort stok achter de deur. Om ervoor te zorgen dat de rotonde er nog steeds écht komt’’, zegt de voorzitter. ,,Onze secretaris heeft het bord ter plekke met z’n telefoon via internet besteld en een week later was het binnen. We hebben het straatnaambord zelf neergezet, op een plek waar het verkeer er geen last van heeft.’’



Wanneer daadwerkelijk begonnen wordt aan de aanleg van de rotonde, is nog onduidelijk. Al vreest Broer dat het wel eens een half jaar kan gaan duren. Of nog langer. ,,Het bord laten we voorlopig staan. Het liefst tot de schop daadwerkelijk in de grond gaat.’’