Inwoners Andel durven de straat niet meer op: ‘Dit is geen kwajongenswerk meer, maar terreur’

Een bewoner, die vanwege angst voor represailles niet met naam wil worden genoemd, heeft de afgelopen tijd alle meldingen verzameld. Bijna vijftig in één jaar tijd. ,,Oftewel 15 procent van alle meldingen van overlast in heel Altena", rekent hij voor. ,,We hebben het niet over Rotterdam-Zuid hè? Dit is Andel, een klein dorpje in Altena. Ik heb echt geen lange tenen, ben op heel veel plekken in de wereld geweest, maar wat er hier gebeurt is ongekend.”