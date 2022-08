Invoering nieuw afvalbeleid ‘ernstig onder druk’ door gebrek aan personeel en materiaal

De invoering van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid per 1 januari 2023 staat ‘ernstig onder druk’. Dat heeft het college van B en W in Gorinchem per brief aan de raadsleden laten weten. Reden is het tekort aan personeel bij reinigingsdienst Waardlanden en haar opdrachtnemers en problemen met de levering van materialen.

Waardlanden erkent de problemen en weet nog niet of de datum gehaald kan worden. Er wordt door de reinigingsdienst voor de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden en haar partners naarstig gezocht naar medewerkers. Het personeelstekort is een van de knelpunten als het gaat om de haalbaarheid van 1 januari, wanneer het zogenoemde ‘onderdeel diftar’ ingevoerd moet worden.

Vanaf dat moment is er sprake van een variabel tarief voor restafval. Voor het ophalen van grof afval aan huis wordt een ophaaltarief in rekening gebracht en voor bedrijfsafvalstromen - puin, hout en grof tuinafval - wordt op het afvalbrengstation een kostendekkend tarief ingevoerd. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, dat eerst onder de regio Utrecht viel, wordt het recycletarief later ingevoerd.

Leveringsproblemen

Een ander knelpunt is de levering van materialen, laat een woordvoerder van Waardlanden weten. In juli is gestart met de aanpassing en plaatsing van nieuwe ondergrondse containers met aangepaste inworpopeningen en een ingebouwde elektronische toegangscontrole op de restafvalcontainers. Op de afvalbrengstations worden de zuilen voorzien van een kaartlezer waarmee alle huishoudens middels een pasje toegang hebben tot de container.

Flats en appartementencomplexen krijgen een nieuwe gft-verzamelcontainer en huishoudens in het buitengebied beschikken straks over een nieuwe minicontainer voor restafval. Pas dan zou het tarievensysteem ingevoerd kunnen worden.

Met het plan in de Strategienota is het de bedoeling dat de hoeveelheid afval teruggebracht wordt van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar. Met het plan wordt ook voorkomen dat ‘afvaltoeristen’ van buiten de genoemde gemeenten hun vuilniszakken dumpen in een van de Waardlandencontainers.

Planning

,,We hebben leveringsproblemen in de gehele keten, van ondergrondse containers tot en met papier om de informatiebrieven te kunnen drukken. De leveringsproblemen die je wereldwijd ziet, treffen ons ook.” De reinigingsdienst zegt volop in gesprek te zijn met partijen en leveranciers om te kijken hoe en wanneer de personele- en leveringsproblemen opgelost kunnen worden, maar daar valt volgens de woordvoerder nu nog weinig over te zeggen. ,,We zijn volop in gesprek en kijken daarna hoe we de planning daar op aan kunnen passen. Eind september hopen we een aangepaste planning voor te kunnen leggen in de bestuursvergadering.”

Volgens de woordvoerder staat de datum van 1 januari ‘uiteraard onder druk’ en is het niet ondenkbaar dat die niet gehaald wordt. ,,Maar wat we door kunnen laten gaan, gaat door.” Wat de gevolgen zijn voor de planning en de uitloop, is nog niet bekend.

Boodschap aan directie

In de brief valt ook te lezen dat het bestuur van Waardlanden in juli met de directie afsprak dat er in de zomerperiode gekeken moet worden naar een analyse van de problemen en het inzichtelijk maken van de gevolgen, met de boodschap aan de directie dat ‘de continuïteit van de dienstverlening aan inwoners in geen geval onder druk mag komen’. Na de zomer zou het bestuur oplossingsrichtingen voorgelegd krijgen, die dan ook gedeeld worden met de gemeenteraden.

