Internationaal vocaal ensemble voor allereerste kerstconcert in Hamelhuis

Pianist en zanger Siebren Zwaan geeft samen met de Chileense Conchita Barbe, de Griekse Iason Zarakovitis en Vlaming Guido Swiggers een kerstconcert in het Hamelhuis in Gorinchem. Het internationale gezelschap treedt op al 4 Vocaal. ,,Speciaal voor deze gelegenheid in het leven geroepen.’’

Een kerstconcert in een Gorcums museum, is dat een unicum in je ruim 45-jarige carrière?

,,Ja, jaren geleden werkte ik mee aan grote kerstconcerten in de schouwburg. Christmas around the World was groots van opzet, met grote gezelschappen. Het kerstconcert in het Hendrick Hamel museum wordt juist klein en intiem. Het is voor ons een primeur, maar ook voor het museum, want niet eerder werd daar een kerstconcert gehouden.’’

Hoe is dat idee ontstaan?

,,Tijdens het open huis van het museum in de zomer van dit jaar. Ik heb er die dag gespeeld en ik raakte in gesprek met de conservator. Die leek het een leuk idee om met een kerstconcert mensen naar het Hamelhuis te halen die er gewoonlijk niet zouden binnenstappen. Voor mij was de uitdaging om een mooi programma in elkaar te zetten. Door de samenwerking met de andere vocalisten krijgt het een internationaal tintje.’’

Hoe heb je hen gevonden?

,,Ik heb met elk van hen een muzikale band, maar nog niet eerder heb ik met iedereen tegelijk samengewerkt. Ik realiseerde me toen ik hen benaderde dat elk van hen een andere nationaliteit heeft. Ze hebben elk hun eigen inbreng in dit kerstconcert, wat we twee keer zullen uitvoeren. Op zaterdag én zondag. Die tweede dag is al zo goed als uitverkocht.’’

Wat kunnen belangstellenden verwachten?

Een intiem concert, want in de huiskamer van het Hendrick Hamel Museum is plaats voor zo’n 45 mensen. Zie het als een soort huiskamerconcert, vol sfeer. Wij hebben er als 4 Vocaal in elk geval heel veel zin in.’’

Kerstconcert 4 Vocaal - Hendrick Hamel Museum, Gorinchem - zaterdag 17 december 20.00 uur, zondag 18 december 15.00 uur. Kaarten kosten 12 euro (inclusief twee consumpties)

